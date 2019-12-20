شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تناشد السائقين القيادة بهدوء على الطرق لانخفاض مستوى الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتوخى الحذر من الشبورة على الطرق خاصة الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية . وطالب مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، السائقين باتباع تعليمات المرور وتجنب الشرعات الزائدة لانخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة. Advertisements وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى هدوء سرعات الرياح واعتدال الملاحة البحرية على البحرين، منادشدا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية، خاصة وأن الأجواء فى هذه الأيام شتوية، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى بالعاصمة بين 11 و 12 درجة ووجود فرق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى يصل ل 10 درجات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تناشد السائقين القيادة بهدوء على الطرق لانخفاض مستوى الرؤية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.