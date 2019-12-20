الزراعة: فحص 100 ألف عينة غذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك

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اوضح التقرير قيام المعهد بالكشف عن الغش في اللحوم والتأكد من عدم وجود لحوم من فصيلة الخنازير أو مشتقاتها أو الفصيلة الخيلية وكذلك اصدار شهادة بأن هذه اللحوم حلال للاستخدام الآدمى والمعهد الجهة الوحيدة لهذا الاختبار فى مصر، و إجراء التشخيص والفحص المعملى للعجلات العشار والتحت عشار الواردة من الخارج للتأكد من خلوها من الأمراض الوارثية والوبائية وكذلك فحص الكتاكيت عمر يوم وفحص عينات من مزارع الدواجن للتأكد على خلوها من الأمراض الوبائية وخاصة مرض إنفلونزا الطيور.
كما تم تركيب نظام الكتروني بوحدة استلام العينات بالمعهد يعمل على تتبع العينات بعد تسجيلها وإعطائها أرقام معملية سرية، فضلا عن تطوير بنك العترات البكتيرية والفيروسية بالمعهد والذى تم انشاؤه طبقا للقرار الوزاري رقم 801 لسنة 2014 بالمعهد حيث تم إمداد مراكز إنتاج اللقاحات المحلية (الحكومية والقطاع الخاص) بالعديد من المعزولات بعد إجراء دراسات التحليل الجينى وذلك لإنتاج اللقاحات اللازمة للحد من انتشار الأمراض الوبائية.
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