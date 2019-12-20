شكرا لقرائتكم خبر عن فتح طريق إسكندرية والعلمين الصحراوى ومحور 26 يوليو بعد زوال الشبورة والان مع تفاصيل الخبر
وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.
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