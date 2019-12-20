محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية ولجنة فنية من الجهات المختصة لضبط الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين. وأسفرت الجهود عن ضبط 3 شركات ومصنع ومخزن لبيع وتداول الأسمدة الزراعية بإجمالي مضبوطات بلغت 400 طن من الأسمدة الزراعية (المغشوشة، المقلدة، مجهولة المصدر، بدون ترخيص، منتهية الصلاحية، بدون بيانات). جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 400 طن أسمدة زراعية مغشوشة داخل مصنع و3 شركات بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.