الداخلية: كشف غموض مقتل طالب على يد لص دراجات نارية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من كشف غموض وملابسات العثور على جثة طالب على جانب طريق ترعة أبو زاهر بدائرة مركز شربين.

تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة طالب، مُقيم بدائرة المركز، على جانب طريق ترعة أبو زاهر بدائرة المركز، وما قرره والده بخروج نجله بالدراجة النارية الخاصة به "بدون لوحات معدنية" متوجهاً لقرية الجلاوينة بدائرة المركز، لشراء بعض المستلزمات والعثور على جثته بدون الدراجة وهاتفه المحمول.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة عامل، مُقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة الدراجة النارية والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، حيث استقل الدراجة خلف المجني عليه بدعوى الذهاب معه لشراء بعض المستلزمات، وحال توجهما غافله وقام بكتم أنفاسه فأودى بحياته، وعقب ذلك استولى على الدراجة النارية والهاتف المحمول، وبإرشاده تم ضبطهما.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.