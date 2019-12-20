المرور: فتح الطرق الرئيسية المغلقة أمام حركة مرور السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعادت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، فتح جميع الطرق الرئيسية المغلقة أمام حركة مرور السيارات. وأغلق رجال المرور -في وقت سابق من الصباح- محور 26 يوليو وطريقي القاهرة الإسكندرية والعلمين الصحراوي؛ بسبب الشبورة المائية الكثيفة وانعدام الروية حفاظا على حياة قائدي السيارات.

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