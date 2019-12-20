3 محاور رئيسية.. خريطة الطرق المغلقة بسبب الشبورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أغلقت الإدارة العامة للمرور، صباح الجمعة، محور 26 يوليو أمام حركة السيارات؛ بسبب الشبورة المائية. وحفاظا على سلامة المواطنين، تم غلق طريقي "القاهرة الإسكندرية" و"العلمين" الصحراوي بسبب انخفاض مستوى الرؤية. وجرى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لحين تحسن الأحوال الجوية.

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