"الزراعة": ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 5 ملايين طن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن حتى الآن.

وكان الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 18 ديسمبر الحالي.

وأكدت وزارة الزراعة أن الصادرات بلغت 5 ملايين و365 ألفا و635 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة 238 ألفا و743 طنا عن نفس المدة من العام الماضي.

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وضمت القائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، والبطاطس، والبصل، والعنب، والرمان، والثوم، والمانجو، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والخيار، والفلفل، والباذنجان.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و772 ألفا و281 طنا، بالإضافة إلى تصدير 687 ألفا و842 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 586 ألفا و296 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات،

واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 113 ألفا و319 طنا، في حين احتل الرمان المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 119 ألفا و261 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 ألفا و420 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو المركز السابع بإجمالي 36 ألفا و299 طنا، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 23 ألفا و25 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 18 ألفا و223 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10 آلاف و173 طنا، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 8399 طنا، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 6562 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 2934 طنا.