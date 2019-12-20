الأرصاد تُحذر المواطنين: الشبورة مستمرة حتى الاثنين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة مستمرة على أغلب المناطق حتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت "شاكر" في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، أنَّ الشبورة المائية الكثيفة مستمرة على كل الطرق المؤدية لمحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والطرق الصحراوية والزراعية، وتصل حتى محافظات من شمال الصعيد.

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ولفتت إلى أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الحالة الجوية خلال الأيام الحالية، إذ يسود طقس معتدل على معظم الأنحاء نهارا، بارد خلال ساعات الليل.

وشهدت بعض الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى والمحافظات تكون للشبورة المائية والعوالق الحاجبة للرؤية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

وتتسبب الشبورة في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لدى السائقين، وتصل في بعض الأوقات إلى انعدامها تمامًا، الأمر الذي يزيد من مخاطر حوادث السير بالطرق المفتوحة والمتاخمة للرقعات الزراعية والساحلية.