غدًا.. قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة لمدة 16 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدد من المناطق، ابتداءً من الساعة 10 صباح غد السبت 21 ديسمبر، وحتى الساعة 4 صباح يوم الأحد 22 ديسمبر؛ نظراً لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، بمحور ترعة الطوارئ.

وبحسب بيان للشركة اليوم الجمعة، تشمل المناطق: (إسكان أطلس 4 بجميع عملياتها - إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة - إسكان الجمهورية (۱ - ۲) - إسكان القاهرة (و - هـ) - إسكان الدلتا ۲ - إسكان الإسكندرية ۲ - محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر عقد 16 - محطات الصرف الصحي (محطات البركة) - منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية).

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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