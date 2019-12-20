مصر | قوافل طبية لنزلاء سجن 15 مايو والنهضة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوافل طبية لنزلاء سجن 15 مايو والنهضة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه قطاع الخدمات الطبية بالداخلية قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجنى 15 مايو، النهضة، بمديرية أمن القاهرة، وكذا العاملين بتلك السجون من الضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، من خلال توجيه القوافل الطبية للسجون العمومية والمركزية لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الخدمات الطبية لهم، وكذا المتهمين المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بمديريات الأمن المختلفة.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.