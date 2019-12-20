مصر | حملات مرورية تضبط 4090 مخالفة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مرورية تضبط 4090 مخالفة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4090 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

2118 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

159 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".

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8 دراجة نارية مخالفة.

30 مخالفة شروط الترخيص.

35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.