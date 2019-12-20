مصر | انطلاق انتخابات نادي القضاة بدار القضاء العالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق انتخابات نادي القضاة بدار القضاء العالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت اليوم، انتخابات الجمعية العمومية لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، داخل صرح دار القضاء العالي، وتستمر حتى ال ٥ مساء اليوم.

وذلك داخل ١٦ لجنة انتخابية موزعة كالآتي: المتقاعدين، نواب النقض، مستشاري النقض، رؤساء الاستئناف، نواب الاستئناف درجة رئيس أ درجة رئيس ب، درجة قاض، درجة وكيل ممتازة، درجة وكيل النائب العام، درجة مساعد نيابة، درجة معاون نيابة.

يذكر أنه يتنافس في انتخابات نادي القضاة ٧٣ مرشحًا، بينهم ٤ يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و٤ آخرون على مقعد المتقاعدين، و١٩ على مقاعد النيابة، و٢٣ على رؤساء المحاكم الابتدائية، و٢٣ على المستشارين، وتشرف لجنة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، على الانتخابات، بدءًا من عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة