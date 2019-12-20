مصر | إعادة فتح عدة طرق عقب انقشاع الشبورة المائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعادة فتح عدة طرق عقب انقشاع الشبورة المائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت إدارات المرور، فتح عدة طرق بعد إغلاقها أمام حركة السيارات، فور انقشاع الشبورة المائية.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مدير المرور، محور 26 يوليو في الاتجاهين، لوجود شبورة مائية، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق.

كما أغلقت طريقي إسكندرية الصحراوي والعلمين الصحراوي لوجود شبورة كثيفة، منعا للحوادث وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة السيارات.

ووجه مدير الإدارة العامة للمرور، بتكثيف التواجد المروري على الطرق المشار إليها، بعد إعادة فتح الطرق في الاتجاهين، تحسبًا لحدوث أي تكدسات مرورية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتي يعودوا إلى ذويهم سالمين.