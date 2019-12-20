مصر | مشاجرة دامية بين تجار وأخرين بالموسكي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 12 شخصا في مشاجرة دامية نشبت بينهما بجوار محطة وقود بالموسكي.

تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بشارع بورسعيد بجوار إحدى محطات الوقود بدائرة القسم.

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بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص تجار موبيليا- مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم 2 عصا خشبية، طرف ثان 9 أشخاص وبحوزتهم 2 عصا خشبية – سلاح أبيض "مطواة" – سيخ حديد.

وتبين أنه بسبب خلاف تجاري بين أحد أفراد الطرف الأول وآخر بالطرف الثانى، فقام على أثره كلً منهما بالإستعانة بأنصاره، وتعدوا كلً منهم على الآخر بالضرب، ونتج عن ذلك تلفيات بسيارتين ملك شخصين أحدهما - مقيم دائرة القسم، والآخر - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وهى عبارة عن كسر بالزجاج الخلفى والأمامى "دون إصابات".

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من السيطرة على الموقف، وضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.