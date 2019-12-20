أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الإيطالي سبل التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الإيطالي سبل التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، جامباولو كانتيني، سفير جمهورية إيطاليا لدى مصر، والملحق العسكري لدولة إيطاليا× لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.



وفي بداية اللقاء تم الترحيب بسفير إيطاليا، وتم التأكيد على التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات سواء في مجال الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة.

وتم استعراض آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإيطالية في مجالات التصنيع المختلفة ومنها التعاون مع شركة راينميتال وشركة يونيكال العاملة فى مجال إنتاج الغلايات وشركة بريتا للإنتاج المشترك للطبنجات في مصر وغيرها من الشركات الإيطالية وإمكانية تعزيز هذا التعاون.

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كما تم التأكيد على أن هناك العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية مثمرة بين الجانبين، وتم الإشارة إلى أن إستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي تتمثل في التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها وخاصة التكنولوجيات الإيطالية لما تتمتع به من تقدم حيث أن التعاون مع الجانبين سينتج عنه منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة يمكنها من الوصول إلي الأسواق العربية والأفريقية كما تم توجيه الدعوة للسيد السفير وكذا الشركات الإيطالية للمشاركة فى معرض السلاح القادم "EDEX 2020".

ومن ناحيته، أشاد جامباولو كانتيني، بتميز العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا على الأهمية التى توليها بلاده لتطوير تلك العلاقات مع مصر في مختلف أبعادها المتنوعة، فضلًا عن تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين للتصدي للعديد من التحديات في المنطقة.

كما أكد على الدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر وانعاكسة علي توطيد العلاقات بين البلدين وأعرب عن رغبتة في زيادة الاستثمارات بمصر من خلال تشجيع الشركات الإيطالية علي الاستثمار في مجالات مختلفة وعقد شراكات متنوعة مع وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تتمتع به شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية عالية المستوى.

كما أشار إلى مشاركة عدة شركات إيطالية في معرض السلاح "أيديكس 2018" بالقاهرة، مؤكدا أنه سيقوم بحث وتشجيع شركات إيطالية أخرى للمشاركة في معرض السلاح القادم "EDEX 2020".