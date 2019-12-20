أخبار مصر | "تدمير مخازن أسلحة تركية والأرصاد تحذر.. 5 أحداث فاتتك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تدمير مخازن أسلحة تركية والأرصاد تحذر.. 5 أحداث فاتتك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"صقيع ورياح" تعرف على طقس اليوم الجمعة
وأشارت إلى أنه من المقرر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية شرقية.
الجيش الليبي: تدمير مخازن أسلحة تركية في مصراته
كشف أحمد المسماري، المتحدث الرسمي للجيش الليبي، عن أن مقاتلات الجيش استهدفت مواقع عسكرية في مصراتة استخدمت لتخزين الأسلحة والمعدات التركية الأسلحة التركية.
وأكد "المسماري" أن العمليات "جاءت ردا على إعلان حكومة الوفاق التى طلبت الدعم اللوجستي والفني من تركيا".
وأضاف "أن عملية الاستهداف الليلة أسفرت عن تدمير كامل قدرات العدو في عدة مواقع عسكرية في مصراتة، ونتج عنها انفجارات متتالية دلت على حجم المخزون العسكري التركي فيها وقد عادت مقاتلاتنا لقواعدها سالمة".
وطلب "المسماري"، من حكماء مصراتة أن يقدموا مصلحة أمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين، مشيرا إلى أنه "لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس ومصراتة لمدة 3 أيام فقط".
وجاء ذلك خلال بيان له عبر صفحته على "فيسبوك" صباح اليوم الجمعة.
ضبط 950 مخالفة تموينية
تمكنت قوات شرطة التموين والتجارة خلال حملة مكثفة فى المحافظات، من ضبط 950 مخالفة تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية"
القبض على عاطلين اثناء سرقتهما للشقق السكنية
تمكنت قوات مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين أثناء سرقتهما للشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها بمنطقة الزيتون.
تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين بسرقتهما لعدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وألقى القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية واقتادتهما رجال المباحث إلى القسم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
الاتحاد السكندري: يتعاقد مع محترف سلة أمريكي
أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري، التعاقد مع اللاعب الأمريكي مارفيل هاريس لمدة موسم من أجل تدعيم فريق كرة السلة بالنادي.
وكان مارفيل البالغ من العمر 26 عام الذى يجيد اللعب بمركزى 2 و3 قد سبق له تمثيل أندية بيروت اللبناني والمتحد اللبناني والشارقة الاماراتى وليمبورج البلجيكي.