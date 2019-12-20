أخبار مصر | "تدمير مخازن أسلحة تركية والأرصاد تحذر.. 5 أحداث فاتتك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تدمير مخازن أسلحة تركية والأرصاد تحذر.. 5 أحداث فاتتك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفيما يلي نبرز أبرز الأخبار التي حدثت.

تقدم بوابة "الخليج 365" في إطار الحرص على إطلاع قرائها على كل الأحداث العاجلة والمهمة، أبرز 5 أخبار فاتت متابعيها وقرائها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وحتى الآن.

"صقيع ورياح" تعرف على طقس اليوم الجمعة





كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن طقس اليوم الجمعة، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، نهارا بارد ليلا.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية إلى تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، فيما تقل الرؤية الأفقية بسبب الشبورة الصباحية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المقرر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية شرقية.



الجيش الليبي: تدمير مخازن أسلحة تركية في مصراته





كشف أحمد المسماري، المتحدث الرسمي للجيش الليبي، عن أن مقاتلات الجيش استهدفت مواقع عسكرية في مصراتة استخدمت لتخزين الأسلحة والمعدات التركية الأسلحة التركية.



وأكد "المسماري" أن العمليات "جاءت ردا على إعلان حكومة الوفاق التى طلبت الدعم اللوجستي والفني من تركيا". وأكد "المسماري" أن العمليات "جاءت ردا على إعلان حكومة الوفاق التى طلبت الدعم اللوجستي والفني من تركيا". وأضاف "أن عملية الاستهداف الليلة أسفرت عن تدمير كامل قدرات العدو في عدة مواقع عسكرية في مصراتة، ونتج عنها انفجارات متتالية دلت على حجم المخزون العسكري التركي فيها وقد عادت مقاتلاتنا لقواعدها سالمة".



وطلب "المسماري"، من حكماء مصراتة أن يقدموا مصلحة أمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين، مشيرا إلى أنه "لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس ومصراتة لمدة 3 أيام فقط".

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وجاء ذلك خلال بيان له عبر صفحته على "فيسبوك" صباح اليوم الجمعة.



ضبط 950 مخالفة تموينية



تمكنت قوات شرطة التموين والتجارة خلال حملة مكثفة فى المحافظات، من ضبط 950 مخالفة تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية"

القبض على عاطلين اثناء سرقتهما للشقق السكنية



تمكنت قوات مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين أثناء سرقتهما للشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها بمنطقة الزيتون. تمكنت قوات مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين أثناء سرقتهما للشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها بمنطقة الزيتون. تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين بسرقتهما لعدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وألقى القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية واقتادتهما رجال المباحث إلى القسم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. الاتحاد السكندري: يتعاقد مع محترف سلة أمريكي