أخبار مصر | عاجل.. وفيات وإصابات إثر اصطدام سيارة بقطار خط "طنطا-الزقازيق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفيات وإصابات إثر اصطدام سيارة بقطار خط "طنطا-الزقازيق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اقتحام سيارة سوزوكي مزلقان الحطاب بين محطتي ميت غمر دنديط بخط طنطا الزقاريق، من الحارة المخالفة لاتجاه المرور على المزلقان، وهو مزلقان مطور مدني، ومزود بنظم إشارات أتوماتيكية، وبه أجراس وأنوار وكاميرات مراقبة.

وأضافت الهيئة، أن ذلك أدى إلى اصطدام قطار رقم ٢٤٣ ركاب طنطا الزقازيق بالسيارة، ونتج عن ذلك عدد من الوفيات والإصابات.

وأهابت السكة الحديد، بقائدي المركبات، اتباع تعليمات السلامة والأمان، عند عبور المزلقانات وعبورها من الحارات المخصصة لاتجاهات المرور القانونية وعدم اقتحامها وهي مغلقة.