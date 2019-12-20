شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي ظهور حالات أنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ظهور حالات أنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس.

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وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم، إنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، أكدت أنه لا صحة لظهور حالات أنفلونزا الخنازير بين طلاب المدارس، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات وبائية من أي نوع في مدارس الجمهورية، وأن الوضع الصحي لطلاب المدارس آمن تماماً.

كما أكدت وزارة الصحة أن حالات الإصابة بالأنفلونزا في مصر هي حالات إصابة بفيروس أنفلونزا موسمية شائعة ولا تتخطى كونها نزلات برد عادية، وأن منظمة الصحة العالمية أكدت أن هذا الفيروس لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات احترازية خاصة حياله، حيث تحتاج الحالات إلى الراحة والتغذية الجيدة والعلاج الطبي المعتاد.

وأوضحت الوزارة أنه فور استلام تقرير من مدرستين بالقاهرة يفيد بإصابة حالتين بالأنفلونزا، فقد تم تكليف فريق من كل من قطاع الطب الوقائي ومديرية الشؤون الصحية بالتوجه إلى هناك وقام الفريق بتسليم بروتوكول الأنفلونزا الموسمية لكل من المدرستين، وعمل التوعية الصحية اللازمة لكل من المُدرسين والطلبة وأولياء الأمور المتواجدين أثناء زيارة الفريق.