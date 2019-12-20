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إعادة فتح طريق إسكندرية والعملين الصحراوى ومحور 26 يوليو بعد زوال الشبورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق الاسكندرية والعملين الصحراوي ومحور 26 يوليو فى الاتجاهين، بعد زوال شبورة مائية من أعلى الطريق، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق. 

 

وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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