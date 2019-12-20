شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح طريق إسكندرية والعملين الصحراوى ومحور 26 يوليو بعد زوال الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق الاسكندرية والعملين الصحراوي ومحور 26 يوليو فى الاتجاهين، بعد زوال شبورة مائية من أعلى الطريق، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدى السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم.