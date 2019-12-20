شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن 140 ألف منزل ومتجر جنوب شرق فرنسا بسبب الرياح العاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقطع التيار الكهربائى صباح اليوم الجمعة عن 140 ألف منزل فى منطقة "أوفرن-رون ألب" الواقعة فى جنوب شرق فرنسا، وذلك بعدما بلغت سرعة الرياح 100 كيلومتر فى الساعة فى وسط وجنوب البلاد.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" أن السلطات الفرنسية أصدرت تحذيرات بشان أحوال الطقس مساء أمس الخميس حيث أفادت بقدوم رياح قوية يعقبها هطول أمطار غزيرة، مشيرة إلى أن هذه الأمطار تأتى بعد أسبوعين من هطول الأمطار الموسمية التى أدت إلى حدوث فيضانات فى جنوب شرق فرنسا.

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