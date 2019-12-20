شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 9 مناطق بالسلام لمدة 18 ساعة أبرزها محطة صرف الجبل الأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية بمدينة السلام: (إسكان أطلس 4 بجميع عملياتها - إسكان المحمودية القديمة والجديدة والمنخفضة - إسكان الجمهورية (۱ - ۲) - إسكان القاهرة (و - هـ) - إسكان الدلتا ۲ - إسكان الإسكندرية ۲ - محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر عقد 16 - محطات الصرف الصحي (محطات البركة) - منطقة الشواكر التابعة لمحافظة القليوبية)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 صباح غد السبت 21/12/2019، وحتى الساعة 4 صباح يوم الأحد ٢٢/١٢/٢٠١٩، نظراً لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، بمحور ترعة الطوارئ.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.