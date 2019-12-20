شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات 13 شائعة، انتشرت خلال الفترة من 13-20 ديسمبر الجارى .

وتضمنت هذه الشائعات، ظهور حالات أنفلونزا الخنازير في المدارس، وزيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق وبيع شركة مصر للغزل والنسيج في مزاد علني، وتراجع الإقبال السياحى على مصر، وتهجير أهالي قرى جنوب محافظة بورسعيد، والاستيلاء على أراضيهم وارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر واستيراد منتجات غذائية تحوي أقراصاً دوائية مسرطنة وتخفيض حصص الزيت التمويني بالمنافذ التموينية.

كما شملت الشائعات، حرمان طلاب جامعة الأزهر من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات واستخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس وإلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ "الشاطبي" بالإسكندرية وحرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، وتعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية.

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