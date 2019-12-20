شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت فى انتخابات نادى القضاة بدار القضاء العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، عملية تصويت القضاة فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة، لاختيار رئيس جديد وأعضاء لمجلس الإدارة، بدار القضاء العالى، حيث يبدأ التصويت فى العاشرة من صباح اليوم ويستمر حتى الخامسة مساء يتخلل ذلك وقت راحة لأداء صلاة الجمعة من الساعة الحادية عشر والنصف وحتى الواحدة ظهرا.

وتجرى الانتخابات فى بهو دار القضاء العالي، وذلك من خلال 16لجنة موزعة كالآتى، المتقاعدين ، نواب النقض ، مستشاري النقض ، رؤساء الاستئناف ، نواب الاستئناف ، درجة رئيس أ، درجة رئيس ب ، درجة قاض ، درجة وكيل ممتازة ، درجة وكيل النائب العام ، درجة مساعد نيابة ، درجة معاون نيابة ، وهناك بعض الدرجات بها أكثر من لجنة نظرا لكبر العدد، وعقب غلق باب التصويت ، يعقد القضاة جمعيتهم العمومية.

وتجرى الانتخابات على 17 مقعدا هى: مقعد الرئيس ، ومقعد عن المتقاعدين ، و 5 مقاعد للمستشارين، و 5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و 5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

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ويخوض الانتخابات 73 مرشحا ، موزعين كالتالى، 4 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و19 مرشحا على مقاعد النيابة، 23 مرشحاعلى مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 مرشحا على مقاعد المستشارين.

ويخوض الانتخابات 3 قوائم ، القائمة الأولى هى قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته، والقائمة الثانية هى "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى، والقائمة الثالثة هى "خادمى القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى.