فيديو.. سيولة مرورية بكوبرى أكتوبر مع وجود شبورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت كوبرى أكتوبر، صباح اليوم الجمعة، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية . وشهد الكوبرى سيولة مرورية فى الاتجاهين، مع تواجد لرجال المرور لمنع أى كثافات مرورية محتملة نتيجة الشبورة.

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