شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف مونتريال يحصد موافقة "اللاتينية الكاثوليكية" على منحه أولوية شراء كنائس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار نيافة الأنبا بولس أسقف إيبارشية أوتاوا ومونتريال وشرق كندا، يرافقه وفد من إيبارشيته، أمس غبطة المطران كريستيان ليبين رئيس أساقفة مونتريال للكنيسة اللاتينية الكاثوليكية.
تم خلال اللقاء تبادل الخبرات في خدمة المجتمع الكندي ، الوقوف على أهم التحديات العصرية وكيفية التعامل معها، ثم تطرق الحوار إلى منح ميزة نسبية للكنيسة القبطية وذلك بعرض الكنائس المطلوب بيعها قبل طرحها بسوق العقارات.
وفي نهاية اللقاء تم تفويض السكرتارية من الكنيستين لترتيب لقاء دوري ووضعه على الأجندة السنوية.
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