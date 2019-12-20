شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صور إنسانية لرجال الشرطة لا تراها المنظمات المشبوهة ودكاكين حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر الصور المتداولة على السوشيال ميدياً دوماً الدور الإنساني لرجال الشرطة، الذين يسطرون مشاهد إنسانية كبيرة، في مساعدة المواطنين، لا سيما كبار السن والمرضى والصغار.



رجل شرطة يوزع ورود على المواطنين

العديد من الصور المبهجة أظهرتها السوشيال ميديا لرجال الشرطة، وهم يقفون في درجة حرارة منخفضة وأسفل الأمطار ينظمون المرور، وآخرينينظمون المواطنين وهم يزحفون على معارض "كلنا واحد" التي أعلنت عنها وزارة الداخلية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات من اللواء محمود توفيق لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء.

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سيدة تقبل رجل شرطة

الصور الإنسانية، شاهدها الجميع أثناء تواجد رجال الشرطة وأطباء من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية وهم يستقبلون المرضى لعلاجهم ، وصور آخرى لمساعدات غذائية وعلاجية للبسطاء في القرى، وقوافل تجوب الأماكن البعيدة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين.



شرطي يساعد مسنة

من منا يتحمل القلق والخوف كل لحظة على ابن أو زوج أو أخ يعمل فى مواقع شرطية، أو تحت رصاص الإرهاب على أرض الفيروز، من منا يودع ابنه كل صباح ولا يدرى سيراه مرة أخرى أم ينتظره فى جنازة عسكرية بمسجد الشرطة، من منا يستطيع أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يمارس حياته بشكل طبيعى وابنه يداهم وكرًا إجراميًا، أو يقف فى كمين تحاصره نيران الإرهاب، من منا يتحمل القلق المميت كل لحظة ويُخطف قلبه من صوت الهاتف ربما كان يحمل خبرًا سيئا عن الابن الغائب. إذا كنا- أنا وأنت- لا نتحمل ذلك، فلندعم رجال الشرطة الذين يحافظون على أمننا ويحمون مجتمعنا.



ضابط يطمئن طفلة