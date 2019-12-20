شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحتفل بتخريج 350 صيدلى مدربين على برامج الصيدلة الإكلينيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم بتخريج الدفعة الأولى من برنامج التعليم الطبى المستمر للصيادلة فى الصيدلة الإكلينيكية والذى استغرق ثلاث سنوات اجتاز فيها المتدربون 130 ساعة دراسية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن البرنامج حضره 350 صيدلى بـ 9 محافظات وتم اليوم تسليم شهادات التخرج للصيادلة ويأتى ذلك ضمن دور وزارة الصحة لرفع كفاءة الفريق الطبى بما يتماشى مع التحولات الكبيرة فى قطاع الصحة لتوفير خدمة طبية متميزة للمريض .

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وقالت الدكتورة علاء خير الله مدير المعهد القومى للتدريب بالعباسية، إن برامج التدريب بالمعهد على أعلى مستوى وحققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية ولدينا مجموعة كبيرة من المدربين والمحاضرين يتميزون بكفاءة كبيرة وعلى قدر من العلم مؤكدة أن برامج الصيدلة الإكلينيكية لها جدوى طبية واقتصادية كبيرة تعود بالنفع على المريض والمنشأة الطبية .

وفى ذات السياق قال الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل ومساعد وزير الصحة لشؤن الرقابة والمتابعة أن تخصص الصيدلة الإكلينيكية معمول به فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى كل الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات ويوفر مبالغ مالية ضخمة على المنظومة لكونه يحدد الإطار السليم للحصول غلى الجرعات الدوائية للمريض ويقلل من هدر الدواء .

وتابع السبكى:"يهتم التخصص بتقديم الرعاية الطبية للمرضى داخل المستشفيات والعيادات لمساعدتهم على الشفاء ومنع الأمراض وذلك بالتأكد من إعطاء المريض الدواء بالجرعة والشكل المناسبين. ويكون ذلك بالتعاون مع الأطباء وغيرهم من المختصين فى العلاج."