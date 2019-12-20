شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حكومي: صادرات مصر الزراعية تقفز لـ5 ملايين طن خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن.

تلقى الدكتور عز الدين أبوستست، وزير الزراعة، التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 18 ديسمبر الجاري متضمنا ارتفاعها لأكثر من 5 ملايين طن.

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وأوضح التقرير أن الصادرات بلغت 5 ملايين و365 ألف و635 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 238 ألفا و743طنا عن نفس المدة من العام الماضي، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و772 ألفا و281 طنا، بالإضافة إلى تصدير 687 ألف و842 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 586 ألف و296 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 113 ألف و319 طن، في حين احتلت الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 119 ألف و261 طن.

ولفت إلى أن صادرات مصر من الثوم احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 ألفا و420 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو المركز السابع بإجمالي 36 ألفا و299 طنا، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 23 ألفا و25 طنا، بينما حصدت الفاصوليا المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 18 ألفا و223 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10آلاف و173 طنا، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 8399 طنا، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 6562 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 2934 طنا.