شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي تخفيض الحصص الشهرية من الزيت التمويني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تخفيض حصص الزيت التمويني داخل مكاتب التموين ومشروع جمعيتي.

وأفاد المركز، في بيان، أنه قد قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض حصص الزيت التمويني المقرر صرفها شهرياً، وأن عملية ضخ السلع التموينية خاصةً الأساسية بما فيها الزيت تتم وفقاً للمعدلات الطبيعية بكافة محافظات الجمهورية، لتوفير كافة مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي، لافتةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كافِ وآمن.

وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، فقد تم تخفيض أسعار 4 سلع على بطاقات التموين بنسب تتراوح من 10% إلى 12% بدءاً من أول ديسمبر الجاري، ليصل سعر عبوة زيت طعام خليط إلى 17 جنيهاً بدلاً من 19 جنيهاً، وسعر كيلو السكر ببطاقات التموين إلى 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وسعر كيلو الأرز إلى 8 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المُعبأ إلى 6.50 جنيه بدلاً من 6،75 جنيه.