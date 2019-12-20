شكرا لقرائتكم خبر عن «تقرير»: إزالة 260 ألف حالة تعد على نهر النيل والمجاري المائية منذ يناير 2015 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، تقريرا بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية والتي تضمنت تنفيذ 260.440 ألف إزالة على نهر النيل والمجاري المائية منذ الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة (253) حالة تعدي خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ عدد (113) إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ عدد (99) على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد (41) ازالة على منافع الصرف.

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وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل في تصريحات صحفية الجمعة، أن القطاع قام خلال الأسبوع بتنفيذ عدد من حملات إزالة بمختلف المحافظات النيلية في ظل الموجة الرابعة عشر للإزالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات، وأسفرت عن تنفيذ عدد (١١٣) حالة تعدي على مجري نهر النيل شملت إزالة عدد ٢٣ في القاهرة وعدد (١٥) بمحافظة الجيزة وعدد (٣٠) بمحافظة الغربية وعدد (٢) بمحافظة المنوفية وعدد (٥) بمحافظة البحيرة وعدد (١٥) بمحافظة كفر الشيخ وعدد ١ بمحافظة الدقهلية وعدد (٨) بمحافظة المنيا وعدد (٧) بمحافظة أسيوط وعدد (٥) بمحافظة سوهاج وعدد (١٢) بمحافظة قنا.

من جانبه، أوضح المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري، بأن القطاع قام قطاع الري بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 11 ديسمبر- 18 ديسمبر 2019، وأسفرت عن تنفيذ عدد (99) إزالة شملت إزالة عدد (10) بمحافظة القليوبية وعدد (47) بمحافظة المنوفية وعدد (8) بمحافظة الدقهلية وعدد (17) بمحافظة سوهاج وعدد (17) بمحافظة الشرقية ليكون اجمالى الازالات بقطاع الرى (136395) إزالة.

وقال المهندس خالد عبدالرحمن مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إن قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2019 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت ( 41 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد ( 3 ) محافظات، وقد تضمنت تنفيذ عدد (10) إزالة بزمام محافظة المنوفية، بالإضافة لتنفيذ عدد (19) إزالة بزمام محافظة بنى سويف، إلى جانب تنفيذ عدد (12) إزالة بزمام محافظة أسيوط، ليصبح إجمالي ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 بعدد ( 73724) حالة.