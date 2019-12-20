شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: بدء صب خرسانة أعمدة الدور الأرضي لعمارات «JANNA» بملوي الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البدء في أعمال صب الخرسانة المسلحة لأعمدة الدور الأرضي لعددٍ من عمارات مشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بمدينة ملوي الجديدة، تمهيداً لبدء تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة لأسقف الدور الأرضي والأدوار المتكررة، مشيراً إلى أنه جارٍ استكمال أعمال الأساسات المسلحة لباقي العمارات بالمشروع.

وأوضح المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنه تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية لأساسات عدد ٢٦ عمارة، وكذا الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لأساسات عدد ١٣ عمارة بمشروع«JANNA» بمدينة ملوي الجديدة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استكمالاً لتنفيذ الأعمال لعدد ٣٤ عمارة نموذج «JANNA» (أرضي + ٧ ادوار)، كما تم الانتهاء من أعمال الفرمة للطرق بالمرحلة العاجلة بالمدينة.

وأشار «الدكروري» إلى أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة للمشروع بزيادة معدات صب ونقل الخرسانة للوصول إلى معدل (١٥٠٠ م٣ / يوم)، حتى يتم الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة له، مضيفاً أن ذلك جاء بعد الانتهاء من أعمال المعايرة للخلاطة المركزية التي تم تجهيزها بالمدينة بمعرفة مركز بحوث الإسكان والبناء.

جدير بالذكر أنه سبق فتح باب الحجز لعدد 512 وحدة سكنية بمشروع «JANNA»للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوي الجديدة، والتي تبعد عن مدينة ملوي القائمة مسافة حوالي 12كم، وتقع شرق الطريق الصحراوي الغربي(القاهرة- أسيوط).

صب الخرسانة المسلحة لأعمدة الدور الأرضي لعمارات مشروع "JANNA" بمدينة ملوي الجديدة