شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة أطباء الأسنان عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، بداية من غداً السبت الموافق ٢١ ديسمبر، وحتى ٣٠ ديسمبر، وطالبت النقابة فرعياتها بتحديث بيانات اعضائها استعدادا للانتخابات التي من المقرر أن تجرى في ٢٦ مارس المقبل.

وتعقد الانتخابات على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، ونصف مقعد النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية، ومجالسها.

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وقال الدكتور يوسف حمزة أمين عام مساعد النقابة، وعضو لجنة الإشراف على الانتخابات، إن النقابة انتهت من إرسال استمارات الترشح بانتخابات التجديد النصفى لكافة النقابات الفرعية بالمحافظات، بعد الإعلان عن المقاعد المُقرر فتح باب الترشح عليها، وأن استلام طلبات الترشح سيكون بداية من يوم 21 ديسمبر الجارى، من التاسعة مساء وحتى الثالثة عصرا، عدا أخر أيام فتح باب الترشح، سيكون ذلك حتى الثانية ظهرا.

وأوضح «حمزة» أنه لا يجوز للأطباء الراغبين في الترشح على مقعدين، كما قررت لجنة الانتخابات عدم وجود كشوف للوافدين، فلا يتم السماح لأى طبيب أن يتم التصويت في غير المقر المقيد به، لذا تم مطالبة كل النقابات الفرعية لتحديث قاعدة بيانات الأطباء المُسجلين لديها، ليتمكن الأطباء من التصويت دون مشاكل.

وتابع: «بالنسبة لدفعة 2018 حديثى التخرج، فسيتم تسكينهم في جداول انتخابية حسب مقر سكنهم، إلى أن يظهر التكليف، والذى في حال إعلانه فسيتم تعديل مقراتهم الانتخابية وفق حركة التكليف، كما تم زيادة عدد اللجان الانتخابية بالنقابة العامة، إلى 10 لجان بدلاً من ٧، وكذلك في المحافظات التي بها كثافات مرتفعة مثل: الغربية، الأسكندرية، الدقهلية، للتسهيل على الأطباء».

ولفت إلى أنه على الراغبين في الترشح على مقاعد النقابات الفرعية سواء نقيب المحافظة، أو عضوية مجلس النقابة الفرعية، فيتم الترشح بمقر النقابة الفرعية بالمحافظة، أما الترشح على مقاعد النقابة العامة، فيتم من خلال التقدم بالطلب بشكل شخصى أو بتوكيل رسمى خاص فقط بالانتخابات.