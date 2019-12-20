شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة تعرض كوكب الأرض لـ3 أيام مظلمة بنهاية العام؟.. «الوزراء» يوضح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة بنهاية ديسمبر الجاري، نتيجة لحدوث عاصفة شمسية هي الأكبر منذ 50 عاماً.
وأفاد المركز، في بيان، أنه قد قام بالتواصل حول ذلك مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الذي نفى تلك الأنباء، مُوضحاً أنه كثيرًا ما تتردد مثل هذه الأنباء بالتزامن مع قرب نهاية العام.
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