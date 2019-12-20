شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق الثالث.. «الشبورة» تُغلق محور 26 يوليو في الاتجاهين (بيان المرور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق محور 26 يوليو في الاتجاهين، لوجود شبورة مائية، وسط تواجد الخدمات المرورية بالطريق. Advertisements وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات توخي الحذر والالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم. كانت الإدارة قد أعلنت في ساعة مبكرة، صباح اليوم الجمعة، تأثر عدد من الطرق على مستوى الجمهورية بالشبورة المائية. وأغلقت الإدارة العامة للمرور طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة مائية.

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