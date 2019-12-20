شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريقى إسكندرية والعلمين الصحراوى بسبب الشبورة الكثيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، طريقى إسكندرية الصحراوى والعلمين الصحراوى لوجود شبورة كثيفة، منعا للحوادث وسط انتشار الخدمات لمتابعة حركة السيارات. وتهيب الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بالكاميرات لرصد حركة المركبات. Advertisements

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