شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: لن يتم منع الطلاب من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت جامعة الأزهر ما تردد من أنباء تُفيد بقيام جامعة الأزهر بمنع الطلاب من أداء الامتحانات، بسبب عدم دفع المصروفات، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أى طالب من أداء الامتحانات، بسبب عدم دفع مصروفاته.

وأوضحت الجامعة، أن عملية أداء الامتحانات غير مرتبطة بدفع المصروفات الجامعية، وأنها تتكفل بسداد رسوم غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة مُراعاة للبُعد الاجتماعي لتلك الفئات، بالإضافة إلى إعفاء المتفوقين دراسيًا من الرسوم، وذلك في إطار حرصها التام على مستقبل الطلاب المُقيدين بها والمنتمين للمؤسسة التعليمية للأزهر الشريف.

ولفتت الجامعة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة، إلى إنها تسعى لتنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة لتحويل الجامعة إلى منظومة الجامعات الذكية، حيث تم تدريب أعضاء هيئة التدريس على التصحيح الإلكترونى، وكذلك الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بذلك، فضلاً عن طباعة الأوراق المتعلقة بنظام التصحيح الإلكتروني، وتوفير الأجهزة اللازمة، وذلك في إطار حرص الجامعة على مواكبة متغيرات العصر فى النظم التعليمية.