شكرا لقرائتكم خبر عن التموين ترد على شائعة تخفيض حصص الزيت التمويني داخل منافذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء حول تخفيض حصص الزيت التمويني داخل مكاتب التموين ومشروع جمعيتي، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض حصص الزيت التمويني المقرر صرفها شهرياً.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لضخ السلع التموينية خاصةً الأساسية، بما فيها الزيت تتم وفقاً للمعدلات الطبيعية بكافة محافظات الجمهورية، لتوفير كافة مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعى، لافتةً إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كافِ وآمن.

وقالت وزارة التموين، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، فقد تم تخفيض أسعار 4 سلع على بطاقات التموين، بنسب تتراوح من 10% إلى 12%، بدءاً من أول ديسمبر الجارى، ليصل سعر عبوة زيت طعام خليط إلى 17 جنيهاً، بدلاً من 19 جنيهاً، وسعر كيلو السكر ببطاقات التموين إلى 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وسعر كيلو الأرز إلى 8 جنيهات بدلاً من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المُعبأ إلى 6.50 جنيه بدلاً من 6,75 جنيه.