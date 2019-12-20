شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لاصحة لشائعة حرمان الطالب من دخول الامتحانات حال إتلاف التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء حول ارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر، مُوضحةً أن نسبة المعلمين المتقدمين للمعاش المبكر تعد طبيعية كباقي النسب بمؤسسات الجهاز الإداري للدولة، مُشيرةً إلى أن المعاش المبكر يعد حقاً اختيارياً للموظف، مع ضمان حصوله على كافة الامتيازات المقررة.

كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أي طالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، وأن هناك إجراءات إدارية أقرتها الوزارة للتعامل مع حالات إتلاف أو تعطل أجهزة "التابلت" ليس لها علاقة نهائياً بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات.

وفي سياق متصل، فهناك عدد من الإجراءات التي يتم اتباعها حيال أجهزة التابلت في الحالات الآتية (السرقة - الفقد - التلف - الحريق - الكسر)، ففي حالة فقد أو سرقة التابلت يقوم الطالب بتقديم صورة طبق الأصل من محضر الشرطة، وصورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت، وصورة طبق الأصل من ايصال سداد التأمين، بجانب تقديم إثبات قيد للطالب حديث، وصورة من شهادة ميلاد الطالب أو بطاقته، وصورة بطاقة ولي الأمر، بالإضافة إلى سداد رسوم قدرها 675 جنيهاً بخزينة الوزارة.

أما في حالات الكسر والتلف فيلتزم الطالب بتقديم المستندات السابق ذكرها، بالإضافة لشهادة من الوكيل تفيد بأن جهاز التابلت لا يجدى به الإصلاح.