شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على مزاعم تهجير أهالى قرى جنوب محافظة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الحكومة، من خلال التقرير الدورى لرصد الشائعات، ما تردد من أنباء عن تهجير أهالى قرى جنوب محافظة بورسعيد والاستيلاء على الأراضى الخاصة بهم.

وأكدت الحكومة، أنه لا صحة لتهجير أيى من أهالى قرى جنوب محافظة بورسعيد، أو الاستيلاء على الأراضى الزراعية الخاصة بهم، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل فى إزالة التعديات على أراضى الدولة بقرى جنوب محافظة بورسعيد، وكذلك الأراضى المحيطة ببحيرة المنزلة، دون المساس بأى حق من حقوق الأهالى المُقيمين بها، وذلك استكمالاً لجهود الدولة فى استرداد الأراضى والأملاك المُتعدى عليها بكل حزم.

وأوضح محافطة بورسعيد فى تقرير رصد الشائعات، إنه فى إطار حرص الدولة على إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بلغ عدد التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة المنزلة وغيرها من القرى الأخرى 2949 حالة، منها 1832 حالة تابعة للثروة السمكية، و569 حالة تابعة للرى والصرف، و498 حالة تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحالة واحدة تابعة للآثار.