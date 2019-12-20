شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعى رغم الشبورة الكثيفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختفت التكدسات المرورية بطريق مصر إسكندرية الزراعى، صباح اليوم الجمعة، رغم ظهور شبورة كثيفة.
كما انتظمت الحركة المرورية بمحيط أعمال كوبرى قلما الجديد، بالقرب من مدينة قليوب، وتواجد عدد من رجال المرور لمتابعة حركة السير.
ومن جانبها حذرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، جميع السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية الرابطة بين المحافظات، بسبب ظهور شبورة كثيفة منعا للحوادث.
وشددت إدارة المرور، على عدم السرعات الزائدة وتخطى السيارات الأخرى، أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع منع التوقف على الطريق للسيارات، مع ضرورة استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.
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