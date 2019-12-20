شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترد على الزيادة المرتقبة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة النقل ما تردد من أنباء عن زيادة قريبة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق. وأكدت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود زيادة قريبة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مُوضحةً أن أسعار التذاكر ثابتة كما هى، وأن كافة الاشتراكات مُستمرة دون أي تغيير أو زيادة.

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