شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شبورة مائية تغطى سماء القاهرة والجيزة وانعدام جزئى للرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غطت سماء القاهرة والجيزة، شبورة مائية، صباح اليوم الجمعة، ببعض المناطق وخاصة الطرق السريعة والصحراوية وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.

كما طالبت الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا ويصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.



الشبورة المائية الكثيفة تغطى سماء الجيزة



العقارات محجوبة عن الرؤية بسبب الشبورة (1)



العقارات محجوبة عن الرؤية بسبب الشبورة (2)



العقارات محجوبة عن الرؤية بسبب الشبورة (3)



العقارات محجوبة عن الرؤية بسبب الشبورة (4)



العقارات محجوبة عن الرؤية بسبب الشبورة (5)



شبورة مائية بشوارع الجيزة



شبورة مائية كثيفة (2)



شبورة مائية كثيفة تملأ سماء الجيزة



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (1)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (6)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (8)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (10)

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شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (11)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (12)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (13)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (14)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (15)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (16)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (17)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (18)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (19)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (20)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (21)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (22)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (23)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (24)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (25)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (31)



شبورة مائية كثيفة فى معظم مناطق الجمهورية (32)



شبورة مائية كثيفة