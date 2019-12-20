شكرا لقرائتكم خبر عن "نوبل" تحتفل بصورة تكريم الدكتور أحمد زويل بالجائزة عام 1999 فى الكيمياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت صفحة جائزة نوبل، بالعالم المصرى الراحل الدكتور أحمد زويل، المصرى العربى الوحيد الحاصل على جائزة نوبل فى الكيمياء، حيث نشرت صورة للدكتور زويل أثناء حفل توزيع الجوائز فى العام 1999، لافتة إلى إنجازاته فى الكيمياء التى استحق عليها نيل جائزة نوبل.

وقالت صفحة جائزة نوبل، فى تعليقها على صورة الدكتور زويل، "حصل أحمد زويل على جائزة نوبل فى الكيمياء عام 1999.. لإظهاره أنه من الممكن باستخدام تقنية الليزر السريعة أن يدرس فى حركة بطيئة كيف تتحرك الذرات فى جزىء خلال تفاعل كيميائى.. هنا فى الصورة فى حفل توزيع جائزة نوبل فى عام 1999".



جائزة نوبل تحتفل بالدكتور أحمد زويل

يشار إلى ان الدكتور أحمد زويل، دخل قائمة العلماء الكبار المخلدة أسماؤهم فى نوبل، وهو المصرى والعربى الوحيد الذى يحصد الجائزة حتى الآن، وكان قد التحق أحمد زويل بكلية العلوم جامعة الإسكندرية بعد حصوله على الثانوية العامة وحصل على بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1967 فى الكيمياء، وعمل معيداً بالكلية ثم حصل على درجة الماجستير عن بحث فى علم الضوء.

ولم يكتف زويل بذلك، بل فضل السفر إلى الخارج ليستكمل تعليمه، وبالفعل سافر إلى الولايات المتحدة فى منحة دراسية وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا فى علوم الليزر، وبعد حصوله على الدكتوراه فضل أن يعمل باحثاً فى جامعة كاليفورنيا، بركلى (1974 - 1976)، ثم انتقل للعمل فى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك) منذ 1976، وهى من أكبر الجامعات العلمية فى أمريكا.

Advertisements



الدكتور أحمد زويل أثناء تسلمه جائزة نوبل عام 1999

طمح زويل أن يتدرج فى المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة كالتك، وبعد ذلك أصبح أستاذاً رئيسياً لعلم الكيمياء بها، وهو أعلى منصب علمى جامعى فى أمريكا خلفاً للينوس باولنج الذى حصل على جائزة نوبل مرتين، الأولى فى الكيمياء والثانية فى السلام العالمى.

ونظرا لما قدمه من إسهامات عديدة فى مجالات العلم، وضعته أمريكا فى قائمة شرف تضم أهم الشخصيات التى ساهمت فى النهضة الأمريكية، وجاء اسمه رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر فى الولايات المتحدة "تضم هذه القائمة ألبرت أينشتاين، وألكسندر جراهام بيل".

وطوال تدرجه العلمى وتوليه العديد من المناصب قدم العديد من الإنجازات العلمية، حيث إنه ابتكر نظام تصوير سريع للغاية يعمل باستخدام الليزر له القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض، فيما نشر أكثر من 350 بحثاً علمياً فى المجلات العلمية العالمية المتخصصة مثل مجلة ساينس ومجلة نيتشر.

وفى يوم 2 أغسطس عام 2016، رحل عن عالمنا أحمد زويل أثناء إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز السبعين عامًا، حيث كان زويل قبل وفاته يعانى من ورم سرطانى فى النخاع الشوكى.