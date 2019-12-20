شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سلامة الغذاء تكذب شائعة استيراد منتجات غذائية تحوى أقراصاً مسرطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ما تردد من أنباء حول استيراد منتجات غذائية تحوى أقراصاً دوائية مسرطنة، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أى منتجات غذائية تحوى أقراصاً دوائية مسرطنة.

وأوضحت الهيئة، أن جميع المنتجات الغذائية المستوردة سليمة وآمنة تماماً، ومُطابقة لكافة المواصفات القياسية المصرية التي تتوافق مع المعايير العالمية الصادرة في هذا الشأن، مُشددةً على أن جميع الصادرات والواردات الغذائية تخضع للرقابة والفحص الدقيق من قبل الجهات المختصة بالدولة باستخدام أحسن الأساليب الرقابية والتجهيزات المعملية.

ولفتت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة أن هناك عمليات رقابة مستمرة ودورية يتم إجراؤها على المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق المصرية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة للتحقق من سلامة المواد الخام المستخدمة سواء كانت مُنتجة محلياً أو مستوردة من الخارج، وذلك لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء من خلال سحب عينات من الغذاء وفحصها بالمعامل المعتمدة، للتأكد من جودتها وسلامتها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المُتفق عليها.