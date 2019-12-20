شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن عن منح دراسية مقدمة من الهند والمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتورة كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول منح دراسية مقدمة من المجلس الهندى للعلاقات الثقافية ICCR للمرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا.

وأشار التقرير، بحسب بيان للوزارة اليوم، إلى أن هذه المنح مقدمة للطلاب المصريين من خلال برنامج المنح الإفريقية لعام 2020/2021 من خلال برنامج A2A لطلاب المرحلة الجامعية الأولى من سن 18 إلى 30 سنة، وطلاب مرحلة للدراسات العليا حتى 45 سنة، أنه يشترط فى المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة "تحدث ـ كتابة ـ قراءة" وسوف يتم عقد اختبار فى اللغة الانجليزية بسفارة الهند بالقاهرة.

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقدم بالنسبة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا فى 15 يناير 2020 ، وأخر موعد للتقدم بالنسبة لمرحلة الدكتوراه فى 15/7/2020، وللتعرف على مزيد من التفاصيل يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ ، علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل اية نفقات عن هذه المنح.

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ومن جانب أخر أشار التقرير إلى فتح باب التقدم للمنح التنافسية للعام الدراسى 2020/2021 المقدمة للدولة من دولة المجر "هيئة تمبس" طبقاً للبرنامج التنفيذى ، وعددها ( 65 ) منحة لبرنامج دراسة البكالوريوس للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى العديد من المجالات المختلفة ، لافتًا إلى شروط التقدم للمنح بأن يكون المرشح مصرى الجنسية وألا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة ولا يقل عن 18 سنة فى 1/9/ 2020 ، وألا يتعدى تاريخ الحصول على الثانوية العامة عن عامين، و ألا يكون قد تم حصوله على منحة من المجر من قبل.

وأشار التقرير إلى أن الدراسة بدون رسوم مع توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية وكذلك الحق فى الخدمات الصحية الأساسية وبدل منحة شهرية وفقًا للقواعد المعمول بها فى المجر، و يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكترونى الخاص بالجانب المجرى وهو: www.stipendiumhungaricum.hu ، ولفت التقرير الى المستندات المطلوبة للتقدم والتى تشمل بعضها " أصل شهادة الثانوية العامة باللغة الإنجليزية ، أصل شهادة اجتياز المرشح لـــ 60 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات فى اختبار IELTS أكاديمى ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى ".

وأشار التقرير الى تسليم المستندات المطلوبة فى العنوان التالى : 7 شارع إبراهيم أبو النجا مدينة نصر الدور الرابع ولا يلتفت إلى الأوراق التى تقدم عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني، وأن أخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات : يوم الخميس الموافق 16 يناير 2020، مؤكدًا أن المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة.