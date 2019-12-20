شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. أهم مميزات الأتوبيس الذكى الجديد بعد تشغيله بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظة القاهرة تشغيل أول أتوبيس يعمل بالكهرباء، فى القاهرة الكبرى، حيث يعمل الأتوبيس بشكل تجريبى لمدة 3 أشهر على خط الجامعة الأمريكية بالتجمع حتى التحرير، بمميزات عدة، بتذكرة سعرها 10 جنيهات. ويرصد الخليج 365 مميزات الأتوبيس الجديد الذى يتم تشغيله لأول مرة: -الأتوبيس مكيف الهواء -يسمح بصعود الكراسى المتحركة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة -يوجد به أماكن تناسب احتياجات المرضى والحوامل Advertisements -مراقب بالكامل بالكاميرات - يوجد به جهاز كمبيوتر يرصد ويسجل كل ما يتم داخله -شحنه بالكهرباء لمدة ساعتين يعطيه قدرة على السير 200 كيلو متر - يتسع لـ 36راكبا وبه أماكن للحقائب -صديق للبيئة ويمنع التلوث بالإضافة لسرعته العالية ووسائل الأمان

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