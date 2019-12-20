أخبار مصر | أبرزها رفيق مسن و2 كفاية ومودة.. ننشر إنجازات التضامن بـ2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها رفيق مسن و2 كفاية ومودة.. ننشر إنجازات التضامن بـ2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، منذ توليها الوزارة، العديد من الملفات التي تهم المواطن وتحقق العدالة الاجتماعية للأسر، كما عملت على تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج لخدمة ورعاية المواطنين.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز البرامج التي أطلقتها وزارة التضامن، خلال عام 2019 وقامت بتحقيق إنجاز بها:

برنامج تنمية الطفولة المبكرة



إدراكًا من وزارة التضامن الإجتماعي بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتشجيعًا للمرأة المصرية لنزول سوق العمل مع التركيز على سد فجوة الإحتياج للتوسع فى تقديم هذه الخدمة الحيوية، جاءت فكرة برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى ينطلق من رؤية شاملة تتبناها الوزارة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل فى الفئة العمرية من 0 - 4 سنوات وهى فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي.

وتعتبر هذه الرؤية جزءًا من استراتيجية عامة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل.

برنامج "رفـيــق الـمـسـن"



أطلقت وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة غادة والي، مشروع 'رفيق المسن' الذي يهدف إلي الحفاظ علي الترابط والتماسك الأسري من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل اسرته، وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن.

وتنفيذًا لأهداف المشروع تم توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزارة التضامن الاجتماعي، معهد علوم المسنين- جامعة بني سويف، جمعية الرعاية بالمحبة، جمعية الباقيات الصالحات، جمعية الرعاية الاجتماعية بكرموز وذلك لتدريب عدد 150 شاب وفتاة علي رعاية كبار السن وقد تم تخريج الدفعة الأولي من رفقاء المسنين وعددهم 50 شاب وفتاة (تم الإستعلام عنهم أمنيًا).

وقد كان التدريب علي يد متخصصين نظريًا وعمليًا في المجالات التالية:

* العلاج الطبيعي والرياضة للمسنين

* قياس العلامات الحيوية للمسن والاسعافات الأولية * ديناميكية تحريك المسن * أجهزة الجسم والأمراض الشائعة * صحة، تغذية المسن * الرعاية النفسية والاجتماعية للمسن Advertisements وتأتي خدمة رفيق المسن (بمقابل مادي) لرعاية المسنين داخل منازلهم في المحافظات المستهدفة للمشروع وهي (القاهرة- الجيزة- القليوبية- الإسكندرية). برنامج وحـدة حـمـايـة الـطـفـل بالتعاون مع "اليونيسيف"



وتعمل وحدة حماية الطفل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" على تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص. برنامج مـــودة



برنامج مودة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل علي الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق. مشروع "اتنين كفاية"



يعمل برنامج "اتنين كفاية" على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتي ضمن التدخّلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.



تكافل وكرامة



برنامـج تكافل وكرامـة هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الاجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي. برنامـج تكافل وكرامـة هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الاجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الاجتماعــي. أطفال بلا مأوى



يعمـل برنامـج حمايـة الاطفـال بلا مـأوى بـوزارة التضامـن الإجتماعى على حمايـة الأطفـال بلا مـأوى مـن خـلال تقديــم خدمـات الرعايـة والتأهيــل لهـم ودمجـهم فـي المجتمـع تمشيـــًا مـع سياسـة الــوزارة التى تعتمـد علـى تجفيف المنابـع والتدخـل الفـوري للحـد من الظاهـرة. يعمل البرنامج في العشر محافظات الأعلى كثافة بناء على نتيجة مسح 2014 وهي محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الأسكندرية – المنوفية – الشرقية – السويس – بني سويف – المنيا – اسيوط) وسيمتد عمل البرنامج في أربعة محافظات أخرى هي (الإسماعيلية – بورسعيد – الغربية – الفيوم). سكن كريم



هو برنامج لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش في سكن كريم.

الأثر المتوقع على المستفيدين:

- تحسن المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة.



- تحسين البنية التحتية والمؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة.

- إتاحة فرص عمل للعاطلين من الجنسين لتنفيذ مكونات البرنامج بالمناطق المستهدفة.