شكرا لقرائتكم خبر عن عام على انتفاضة السودان.. ماذا تغير؟ (تسلسل زمني) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - نظم مئات الألوف مسيرات في شوارع بأنحاء السودان اليوم الخميس للاحتفال بالذكرى الأولى للانتفاضة التي أطاحت بعمر البشير الذي قضى عقودا في الحكم.

وفيما يلي تسلسل زمني بأهم الأحداث منذ بدأت الاضطرابات:

* 19 ديسمبر كانون الأول 2018 - المسؤولون يعلنون حالة الطوارئ في مدينة عطبرة في الشمال بعد احتجاجات على ارتفاع الأسعار وإضرام النيران في المقر المحلي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه البشير.

* الثالث من يناير كانون الثاني 2019 - الأمين العام الأول لحزب المؤتمر الوطني الحاكم يطالب البشير بالتنحي مع انتشار الاحتجاجات في أنحاء السودان بقيادة تجمع المهنيين السودانيين.

* فبراير شباط 2019 - النواب يأجلون تعديلات على الدستور لأجل غير مسمى بعد أن كانت ستسمح للبشير بالترشح لولاية جديدة.

* مارس آذار 2019 - البشير يعد بإجراء حوار مع المعارضة مع استمرار الاحتجاجات على الرغم من إجراءات الطوارئ ويتخلى عن سلطاته في زعامة الحزب الحاكم.

* السادس من أبريل نيسان 2019 - آلاف المحتجين يقيمون مقرا للاعتصام خارج مجمع في العاصمة الخرطوم يضم وزارة الدفاع ومقر جهاز المخابرات ومقر إقامة البشير.

* 11 أبريل نيسان 2019 - وزير الدفاع عوض بن عوف يعلن على التلفزيون الإطاحة بالبشير واعتقاله مما يطلق احتفالات في أنحاء البلاد.

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* 12 أبريل نيسان 2019 - ابن عوف يستقيل من رئاسة المجلس العسكري الانتقالي المشكل حديثا. وتعيين عبد الفتاح البرهان رئيسا ومحمد حمدان دقلو نائبا للمجلس.

* أبريل نيسان ومايو أيار 2019 - المحتجون بقيادة تحالف قوى الحرية والتغيير يطالبون بتسليم سريع للسلطة إلى المدنيين وبدء حملة من الإضرابات والعصيان المدني في أنحاء البلاد.

* الثالث من يونيو حزيران 2019 - قوات الأمن تداهم مقر اعتصام خارج وزارة الدفاع في الخرطوم وتقتل العشرات.

* 11 يونيو حزيران 2019 - قوى الحرية والتغيير تعلق الإضراب والعصيان المدني وتستأنف المحادثات مع المجلس العسكري بعد أن توقفت عقب عمليات القتل في فض الاعتصام.

* 17 أغسطس آب 2019 - وضع اللمسات النهائية على اتفاق لتقاسم السلطة بما يؤدي لتشكيل حكومة انتقالية.

* 20 أغسطس آب 2019 - تشكيل مجلس سيادة بما يشمل ممثلين عن قوى الحرية والتغيير والجيش وبعد يوم يؤدي رئيس وزراء جديد اليمين وهو عبد الله حمدوك.

* 27 نوفمبر تشرين الثاني 2019 - السلطات تعلن حل حزب المؤتمر الوطني وإلغاء قانون النظام العام الذي كان يحكم سلوك النساء في عهد البشير.

* الرابع من ديسمبر كانون الأول 2019 - وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول إن بلاده اتفقت مع السودان على استئناف تبادل السفراء بعد 23 عاما من الانقطاع.

* 14 ديسمبر كانون الأول 2019 - محكمة سودانية تدين البشير بالفساد وتصدر حكما عليه بقضاء عامين في منشأة إصلاحية. يواجه البشير اتهامات إضافية بالتحريض على قتل المتظاهرين والتورط فيه وتقويض النظام الدستوري.