شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تنصح السائقين: توخوا الحذر.. وتواصل إغلاق «إسكندرية الصحراوي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الإدارة العامة للمرور، في ساعة مبكرة، صباح اليوم الجمعة، تأثر عدد من الطرق على مستوى الجمهورية بالشبورة المائية.
ومع توجيهها نصائح للسائقين بتوخي الحذر، أثناء القيادة، أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة مائية.
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